Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо

Английский «Вулверхэмптон» близок к подписанию зимбабвийского опорного полузащитника французского «Реймса» Маршалла Мунеци, сообщает журналист The Telegraph Майк МакГрат.

Это почти наверняка исключает возможность перехода украинского футболиста киевского «Динамо» Владимира Бражко в «Вулвз», ведь он играет на одной позиции с Мунеци.

Масла в огонь добавляет «обновленный» Instagram 22-летнего игрока. Он удалил из профиля все фото в форме «бело-синих» и в целом оставил только 2 публикации. Среди болельщиков существует теория, что таким образом Владимир хотел выразить свое недовольство тем, что президент «Динамо» Игорь Суркис не отпустил его в Европу.