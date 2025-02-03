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  4. Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 09:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:24
977
4

Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо

Существует теория, что Владимир обиделся на клуб

03 февраля 2025, 09:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 09:24
977
4
Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Английский «Вулверхэмптон» близок к подписанию зимбабвийского опорного полузащитника французского «Реймса» Маршалла Мунеци, сообщает журналист The Telegraph Майк МакГрат.

Это почти наверняка исключает возможность перехода украинского футболиста киевского «Динамо» Владимира Бражко в «Вулвз», ведь он играет на одной позиции с Мунеци.

Масла в огонь добавляет «обновленный» Instagram 22-летнего игрока. Он удалил из профиля все фото в форме «бело-синих» и в целом оставил только 2 публикации. Среди болельщиков существует теория, что таким образом Владимир хотел выразить свое недовольство тем, что президент «Динамо» Игорь Суркис не отпустил его в Европу.

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Динамо Киев трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко Instagram Игорь Суркис Реймс трансферы Лиги 1
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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pricolist
Суркіс, та камон. Відпусти хлопця в топ лігу, тим паче пропонують же нормальні гроші (знаю, що він не прочитає це повідомлення)
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+1
Артур Отаманчук
Суркис отказался продавать Бражка в вулфс или для вулфс Бражко был один из многих вариантов? Уточняйте подробности, но у вас их конечно же нет.
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0
c_a_p2
Чому всі гравці в Україні обколоті тату наче на Самоа?
Подумали в UK і не взяли
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0
VovanSidorovi4
Сайту надо набирать клики, находят всякую хрень.
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0
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