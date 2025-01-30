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  4. Есть доверие тренера. Трансфер форварда сборной Украины может не состояться
Греция
30 января 2025, 07:08 |
1489
0

Есть доверие тренера. Трансфер форварда сборной Украины может не состояться

Роман Яремчук продолжит бороться за место в стартовом составе

30 января 2025, 07:08 |
1489
0
Есть доверие тренера. Трансфер форварда сборной Украины может не состояться
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук не сменит клуб во время зимнего трансферного окна и продолжит свои выступления в чемпионате Греции.

Журналист Серхат Кантоглу сообщил, что футболист останется в клубе и продолжит борьбу за место в стартовом составе. «Олимпиакос» может изменить свое решение, если поступит серьезное предложение, но вероятность этого минимальная.

Наставник клуба Хосе Луис Мендилибар впечателен игрой украинца в последних матчах, поэтому Яремчук получит время на футбольном поле в следующих матча.

В этом сезоне украинский форвард провел за «Олимпиакос» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. В прошлом году игрок перебрался в греческий клуб из бельгийского «Брюгге» за два млн евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Романа заинтересован клуб из итальянской Серии А.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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