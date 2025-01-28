Ждут Яремчука? Форвард Венеции попрощался с клубом и болельщиками

Форвард итальянской «Венеции» Йоэль Похьянпало попрощался с болельщиками и клубом накануне своего трансфера.

Финский футболист отправится в Серию B – в его услугах заинтересован «Палермо», стороны провели успешные переговоры и Йоэль в ближайшее время присоединится к новому клубу.

« Похьянпало со слезами на глазах приветствовал болельщиков «Венеции», поскольку он близок к переходу в «Палермо», его может заменить Роман Яремчук из «Олимпиакоса».

Йоэль стал настоящим героем для фанатов клуба и помог команде выйти из Серии B в элитный дивизион в прошлом сезоне. После финального свистка Похьянпало плакал, прощаясь с болельщиками на стадионе «Пенцо», зная, что его будущее уже решено», – сообщают журналисты.

Главным претендентом на переезд в Италию считается украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук. В Греции не собираются удерживать игрока, если поступит привлекательное предложение, однако футболист должен сам определиться, где хочет продолжить карьеру.