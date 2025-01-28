Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс

Тренерский штаб «Олимпиакоса» определился с перспективами форварда сборной Украины Романа Яремчука – футболист получит еще один шанс и сможет бороться за место в стартовом составе.

Как сообщает источник, убедительная игра украинца в последних матчах впечатлила наставника клуба Хосе Луиса Мендилибара, поэтому он готов предоставить Яремчуку минуты на футбольном поле в качестве игрока ротации.

Однако, окончательное решение о своем будущем будет принимать сам футболист – если «Олимпиакос» получит запрос о трансфере, то позволит игроку выбирать место для продолжения карьеры. Главным претендентом на подписание украинского форварда является представитель итальянской Серии А – в услугах Романа заинтересована «Венеция».

В этом сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.