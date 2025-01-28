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Греция
28 января 2025, 13:01 | Обновлено 28 января 2025, 13:37
1704
1

Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс

Главный тренер «Олимпиакоса» рассчитывает на Романа Яремчука

28 января 2025, 13:01 | Обновлено 28 января 2025, 13:37
1704
1
Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Тренерский штаб «Олимпиакоса» определился с перспективами форварда сборной Украины Романа Яремчука – футболист получит еще один шанс и сможет бороться за место в стартовом составе.

Как сообщает источник, убедительная игра украинца в последних матчах впечатлила наставника клуба Хосе Луиса Мендилибара, поэтому он готов предоставить Яремчуку минуты на футбольном поле в качестве игрока ротации.

Однако, окончательное решение о своем будущем будет принимать сам футболист – если «Олимпиакос» получит запрос о трансфере, то позволит игроку выбирать место для продолжения карьеры. Главным претендентом на подписание украинского форварда является представитель итальянской Серии А – в услугах Романа заинтересована «Венеция».

В этом сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар Венеция трансферы трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Sport24.gr
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Комментарии 1
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Mark4854590
Звичайно, вирішувати самому гравцю. Можливо, Яремчуку добре в Греції і його влаштовує грати по декілька хвилин.
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