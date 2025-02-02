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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 19:41 |
1377
2

Молодой талант. Защитником Динамо интересуется французский гранд

Тарас Михавко привлекает внимание «Марселя»

02 февраля 2025, 19:41 |
1377
2
Молодой талант. Защитником Динамо интересуется французский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание «Марселя», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, французский клуб предметно интересуется 19-летним футболистом украинского коллектива.

В французском клубе уже выступал украинец: Руслан Малиновский год своей карьеры провел в «Марселе».

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 27 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Динамо» перейдет в испанский клуб.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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apepa
суркис просрал в казино в Марселе 3 миллиона??
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Dfkbvj
дно
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