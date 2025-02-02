Молодой талант. Защитником Динамо интересуется французский гранд

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлекает внимание «Марселя», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, французский клуб предметно интересуется 19-летним футболистом украинского коллектива.

В французском клубе уже выступал украинец: Руслан Малиновский год своей карьеры провел в «Марселе».

В текущем сезоне Тарас Михавко провел 27 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Динамо» перейдет в испанский клуб.