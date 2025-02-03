Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид

Легендарный испанский тренер Жузеп Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в своей тренерской карьере. Гвардиола выделил противостояние против «Ливерпуля», который тренировал Юрген Клопп.

«Противостояние с «Ливерпулем» – одно из величайших достижений в моей карьере. Они выдающиеся. «Ливерпуль» – самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо встречался за 12-13 лет работы тренером», – сказал Гвардиола.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.