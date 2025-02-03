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  4. Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Англия
03 февраля 2025, 00:38 |
95
0

Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид

Жузеп выделил Юргена Клоппа

03 февраля 2025, 00:38 |
95
0
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Легендарный испанский тренер Жузеп Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в своей тренерской карьере. Гвардиола выделил противостояние против «Ливерпуля», который тренировал Юрген Клопп.

«Противостояние с «Ливерпулем» – одно из величайших достижений в моей карьере. Они выдающиеся. «Ливерпуль» – самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо встречался за 12-13 лет работы тренером», – сказал Гвардиола.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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