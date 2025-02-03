Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 15:23 |
1283
1

Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо

Максим Дячук присоединится к испанскому клубу

03 февраля 2025, 15:23 |
1283
1
Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук на правах аренды присоединится к испанской «Сарагосе», которая выступает в Ла Лиге 2(второй по силе дивизион Испании).

Сообщается, что клубы уладили все детали соглашения и сделают официальное объявление в ближайшее время. Дячук проведет в испанском чемпионате ближайшие полгода, в сделке прописана функция выкупа, однако это не является обязательным условием.

Руководство «Сарагосы» заплатит за игрока примерно один миллион евро, если летом захочет оформить полноценный трансфер. Стороны договорились о бонусах, которые могут получить в украинском клубе после окончания аренды.

В этом сезоне Максим Дячук провел за киевское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

«Сарагоса» занимает десятое место в испанской Ла Лиге 2, набрав 34 балла.

По теме:
«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
Левандовски стал третьим после Роналду и Суареса по уникальному достижению
Очень неожиданно. Барселона нацелилась на французского страйкера из АПЛ
Динамо Киев Максим Дячук чемпионат Испании по футболу Сегунда Сарагоса трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02 февраля 2025, 20:49 2
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин

В решающем матче Дания уверенно переиграла Хорватию со счетом 32:26

Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо
Футбол | 03 февраля 2025, 09:14 28
Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо
Трансфер Бражко в Вулвз срывается. Игрок удалил все фото в форме Динамо

Существует теория, что Владимир обиделся на клуб

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02.02.2025, 19:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16
Футбол | 03.02.2025, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен главный тренер юношеских сборных Украины U-15 и U-16
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Футбол | 03.02.2025, 06:43
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
для прогресу непагано
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 1
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
01.02.2025, 23:16
Футбол
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 16
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем