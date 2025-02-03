Сарагоса сообщила новые подробности о трансфере защитника Динамо

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук на правах аренды присоединится к испанской «Сарагосе», которая выступает в Ла Лиге 2(второй по силе дивизион Испании).

Сообщается, что клубы уладили все детали соглашения и сделают официальное объявление в ближайшее время. Дячук проведет в испанском чемпионате ближайшие полгода, в сделке прописана функция выкупа, однако это не является обязательным условием.

Руководство «Сарагосы» заплатит за игрока примерно один миллион евро, если летом захочет оформить полноценный трансфер. Стороны договорились о бонусах, которые могут получить в украинском клубе после окончания аренды.

В этом сезоне Максим Дячук провел за киевское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

«Сарагоса» занимает десятое место в испанской Ла Лиге 2, набрав 34 балла.