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  4. Помешал украинец? Английский клуб отказался от трансфера защитника Динамо
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 19:37 |
2422
1

Помешал украинец? Английский клуб отказался от трансфера защитника Динамо

«Плимут» был заинтересован в услугах Богдана Дячука

31 января 2025, 19:37 |
2422
1
Помешал украинец? Английский клуб отказался от трансфера защитника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук мог перейти в клуб из английского Чемпионшипа – в услугах украинца был заинтересован «Плимут».

Как сообщает ТаТоТаке, стороны вели переговоры о полноценном трансфере, однако не смогли достичь соглашения из-за высокого ценника на футболиста. После того, как в «Плимуте» узнали стоимость потенциального перехода Дячука, руководство английского клуба решило искать других кандидатов и в итоге был подписан защитник сборной Украины Максим Таловеров.

В этом сезоне Дячук провел за «Динамо» всего семь матчей во всех турнирах. Контракт защитника действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро (по данным Transfermarkt).

Ранее сообщалось, что «Плимут» объявил о трансфере Таловерова.

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Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Максим Дячук Максим Таловеров
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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apepa
Ну Таловеров и сильней Дячука. Плимут точно не прогадал!
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