Помешал украинец? Английский клуб отказался от трансфера защитника Динамо

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук мог перейти в клуб из английского Чемпионшипа – в услугах украинца был заинтересован «Плимут».

Как сообщает ТаТоТаке, стороны вели переговоры о полноценном трансфере, однако не смогли достичь соглашения из-за высокого ценника на футболиста. После того, как в «Плимуте» узнали стоимость потенциального перехода Дячука, руководство английского клуба решило искать других кандидатов и в итоге был подписан защитник сборной Украины Максим Таловеров.

В этом сезоне Дячук провел за «Динамо» всего семь матчей во всех турнирах. Контракт защитника действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро (по данным Transfermarkt).

Ранее сообщалось, что «Плимут» объявил о трансфере Таловерова.