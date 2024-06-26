ОФИЦИАЛЬНО. Защитник вернулся в львовский Рух из аренды

21-летний защитник Глеб Савчук вернулся во львовский Рух из аренды.

Футболист провел один сезон в аренде в хмельницком Подолье в Первой лиге.

Савчук уже начал подготовку к сезону вместе с основной командой Руха.

В прошлом сезоне Глеб Савчук провел за Подолье 26 матчей и забил 2 гола.

Футболисты львовского «Руха» вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону 2024/25. желто-черные собрались на клубной УТБ и после прохождения медосмотра провели первую тренировку.