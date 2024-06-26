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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 05:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:14
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник вернулся в львовский Рух из аренды

Глеб Савчук провел один сезон в хмельницком Подолье

26 июня 2024, 05:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:14
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник вернулся в львовский Рух из аренды
ФК Рух Львов. Глеб Савчук

21-летний защитник Глеб Савчук вернулся во львовский Рух из аренды.

Футболист провел один сезон в аренде в хмельницком Подолье в Первой лиге.

Савчук уже начал подготовку к сезону вместе с основной командой Руха.

В прошлом сезоне Глеб Савчук провел за Подолье 26 матчей и забил 2 гола.

Футболисты львовского «Руха» вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону 2024/25. желто-черные собрались на клубной УТБ и после прохождения медосмотра провели первую тренировку.

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Рух Львов Подолье Хмельницкий трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины аренда игрока
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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