Украина. Премьер лига26 июня 2024, 05:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник вернулся в львовский Рух из аренды
Глеб Савчук провел один сезон в хмельницком Подолье
26 июня 2024, 05:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:14
307
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21-летний защитник Глеб Савчук вернулся во львовский Рух из аренды.
Футболист провел один сезон в аренде в хмельницком Подолье в Первой лиге.
Савчук уже начал подготовку к сезону вместе с основной командой Руха.
В прошлом сезоне Глеб Савчук провел за Подолье 26 матчей и забил 2 гола.
Футболисты львовского «Руха» вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону 2024/25. желто-черные собрались на клубной УТБ и после прохождения медосмотра провели первую тренировку.
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