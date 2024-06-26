Рух вышел из отпуска и возобновил тренировки. Впереди – спарринг с Вересом
Желто-черные собрались на клубной учебно-тренировочной базе
Футболисты львовского «Руха» вышли из отпуска и приступили к подготовке к сезону 2024/25.
В понедельник, 24 июня, желто-черные собрались на клубной УТБ и после прохождения медосмотра провели первую тренировку.
После теоретического занятия игроки «Руха» на поле выполнили комплекс втягивающих упражнений, после чего занимались игровыми сериями и сыграли двусторонний матч.
В субботу, 29 июня, «Рух» сыграет товарищеский матч с ровенским «Вересом», который станет первым для львовян на этих летних сборах.
После этого желто-черные отправятся в Словению, где проведут второй этап подготовки к сезону 2024/25.
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