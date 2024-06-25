Форвард, выступавший за Рух, продолжит карьеру в Оболони
Киевская команда договорилась о трансфере нападающего Дениса Теслюка
Как стало известно Sport.ua, нападающий Денис Теслюк покинет львовский «Рух» и станет игроком киевской «Оболони».
Стороны уже согласовали все детали перехода, и в ближайшее время форвард будет официально представлен как футболист «пивоваров».
В сезоне 2023/24 Теслюк провел за «Рух» 20 матчей и забил один мяч.
Контракт 21-летнего форварда со львовским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Теслюка в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что нападающий «Оболони» Игорь Краснопир этим летом перейдет в «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Хочется чуда и немножко вина»
Роберто Ривелино не впечатлил первый сезон Трубина за «Бенфику»