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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 23:47 | Обновлено 25 июня 2024, 23:50
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0

Форвард, выступавший за Рух, продолжит карьеру в Оболони

Киевская команда договорилась о трансфере нападающего Дениса Теслюка

25 июня 2024, 23:47 | Обновлено 25 июня 2024, 23:50
777
0
Форвард, выступавший за Рух, продолжит карьеру в Оболони
ФК Рух Львов. Денис Теслюк

Как стало известно Sport.ua, нападающий Денис Теслюк покинет львовский «Рух» и станет игроком киевской «Оболони».

Стороны уже согласовали все детали перехода, и в ближайшее время форвард будет официально представлен как футболист «пивоваров».

В сезоне 2023/24 Теслюк провел за «Рух» 20 матчей и забил один мяч.

Контракт 21-летнего форварда со львовским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Теслюка в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Оболони» Игорь Краснопир этим летом перейдет в «Рух».

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Денис Теслюк Рух Львов Оболонь Киев трансферы УПЛ трансферы инсайд
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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