Краснопир подтвердил договоренность с амбициозным клубом УПЛ
Ожидается, что нападающий присоединится к «Руху»
Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал слухи о своем трансфере во львовский «Рух».
– Игорь, последние несколько недель для тебя выдались знаковыми. Ты помог «Оболони» остаться в УПЛ, вместе с олимпийской сборной выиграл Maurice Revello Tournament, а после возвращения в Украину тебя ждут в новой команде. Ты уже подписал контракт с «Рухом»?
– Да, действительно. Очень насыщенные дни. Не успеваешь осознать, с какой скоростью развиваются события. Хотя с «Рухом» еще ничего не подписано, принципиальная договоренность есть.
– Почему выбрал именно «Рух»?
– Это весомый шаг в карьере, чтобы дальше расти. «Рух» – амбициозная команда, с хорошим подбором исполнителей, классной инфраструктурой
– С кем общался относительно будущего перехода?
– Мне звонил Виталий Юрьевич Пономарев. Он рассказал свое видение относительно того, чтобы я присоединился к команде. Когда в тебе заинтересован главный тренер, это очень важно для футболиста.
– Кроме «Руха», тобой еще интересовались?
– Как я знаю, был интерес, но до конкретики не дошло.
– Насколько для тебя было важным, что рядом с тобой в клубе будут ребята, которых ты хорошо знаешь по молодежной сборной Украины?
– Это будет только в плюс, ведь у нас хорошая взаимосвязь. Это также будет способствовать моей быстрой адаптации, когда приходишь, имея знакомых в новой команде. Нужно быстро понять требования тренерского штаба.
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