Краснопир подтвердил договоренность с амбициозным клубом УПЛ

Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир прокомментировал слухи о своем трансфере во львовский «Рух».

– Игорь, последние несколько недель для тебя выдались знаковыми. Ты помог «Оболони» остаться в УПЛ, вместе с олимпийской сборной выиграл Maurice Revello Tournament, а после возвращения в Украину тебя ждут в новой команде. Ты уже подписал контракт с «Рухом»?

– Да, действительно. Очень насыщенные дни. Не успеваешь осознать, с какой скоростью развиваются события. Хотя с «Рухом» еще ничего не подписано, принципиальная договоренность есть.

– Почему выбрал именно «Рух»?

– Это весомый шаг в карьере, чтобы дальше расти. «Рух» – амбициозная команда, с хорошим подбором исполнителей, классной инфраструктурой

– С кем общался относительно будущего перехода?

– Мне звонил Виталий Юрьевич Пономарев. Он рассказал свое видение относительно того, чтобы я присоединился к команде. Когда в тебе заинтересован главный тренер, это очень важно для футболиста.

– Кроме «Руха», тобой еще интересовались?

– Как я знаю, был интерес, но до конкретики не дошло.

– Насколько для тебя было важным, что рядом с тобой в клубе будут ребята, которых ты хорошо знаешь по молодежной сборной Украины?

– Это будет только в плюс, ведь у нас хорошая взаимосвязь. Это также будет способствовать моей быстрой адаптации, когда приходишь, имея знакомых в новой команде. Нужно быстро понять требования тренерского штаба.