ПРОБЕЖ: «Нельзя указывать Левандовски, как пробивать пенальти»

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура группы D Евро-2024. Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал игру так:

«Это был трудный турнир. Мы хотели продолжать и были готовы остаться подольше. Мы провели хорошую игру, показали хорошее шоу, несмотря на такую ​​жару. Там едва можно было дышать. Были моменты в матче, когда мы играли довольно хорошо, но нам нужна лучшая структура. Нам нужно, чтобы наши лучшие игроки играли стабильно, неделя за неделей»

Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они сегодня проявили активность, несмотря на то, что мы вылетели. Мы боролись до конца, и у нас было несколько действительно хороших моментов – именно так я хочу играть в футбол. Хочу поблагодарить игроков за их преданность делу – жаль, что мы не смогли пройти в плей-офф. Жаль, что нам приходится покидать турнир.

Техника пенальти Левандовски? Не важно, как он забивает. Он отрабатывает это на тренировках. Нельзя указывать игроку, который забил 600 голов, как пробивать. Выбор Скорупски? Он стабильно выступал за сборную на протяжении восьми лет, всегда помогал, всегда был предан делу и заслужил свой шанс. То, как он играл сегодня, подчеркивало это».

Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски:

«Я всегда хочу быть готовым. У меня не было много шансов в сборной Польши, несмотря на то, что я в команде уже много лет. Думаю, сегодня я показал, что, если Щенсны решит завершить карьеру, то я готов быть первым номером.

Я узнал, что буду играть, два дня назад на тренировке. Тренер спросил меня, готов ли я, отметив, что я играю в Серии А за команду, которая прошла квалификацию в Лигу чемпионов. Я сказал ему, что готов, что я всегда хочу быть готовым. Думаю, я отплатил за его веру в меня».

Полузащитник сборной Польши Якуб Модер:

«Мы не прошли группу, поэтому, конечно, мы недовольны. Но я думаю, что мы можем вынести много положительного из этого турнира. У нас есть талантливые игроки, и мы можем построить хорошую команду на будущее. Сегодня Лукаш Скорупски показал потрясающее выступление, доказав, что даже если Войцеха Щенсны нет, ворота все еще в надежных руках».

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски:

«Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более авторитетных команд. Мы можем добиться успеха. Мы пробовали играть в футбол против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее. Франция – один из фаворитов на победу в Евро-2024, поэтому мы должны ценить этот результат.

Думаю, если бы мы набрали одно очко в первой игре против Нидерландов, то могли бы надеяться на нечто большее. Но, к сожалению, мы начали с двух поражений, и это было решающим фактором. Но я счастлив. Сегодня мы хорошо сыграли не только потому, что это была игра против Франции, но и потому, что эта игра была особенной благодаря нашим болельщикам, которые оказали нам потрясающую поддержку».