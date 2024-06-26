Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, «ПСЖ» заинтересован в трансфере Лунина. В приобретении лично заинтересован президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, который высоко ценит Лунина. Его план – создать конкуренцию вратарей в команде, из-за неубедительных выступлений Джанлуиджи Доннаруммы. «ПСЖ» недавно уже купил одного вратаря – россиянина Матвея Сафонова.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».