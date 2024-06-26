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  4. Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина
Франция
26 июня 2024, 01:44 |
380
0

Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина

«ПСЖ» внимательно следит за украинцем

26 июня 2024, 01:44 |
380
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Топ-клуб, который опозорился трансфером россиянина, хочет купить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, «ПСЖ» заинтересован в трансфере Лунина. В приобретении лично заинтересован президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, который высоко ценит Лунина. Его план – создать конкуренцию вратарей в команде, из-за неубедительных выступлений Джанлуиджи Доннаруммы. «ПСЖ» недавно уже купил одного вратаря – россиянина Матвея Сафонова.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Нассер Аль-Хелаифи Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Андрей Лунин Реал Мадрид ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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