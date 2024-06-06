Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, Лунин пока сомневается, продлевать ли контракт с «Реалом» и рассматривает уход из клуба. С окружением украинского вратаря связался туринский «Ювентус», который хочет купить Лунина этим летом. В «Ювентусе» Лунину обещают место в стартовом составе, ведь рассчитывают, что Войцех Щенсны покинет клуб.

В кампании 2023/24 Лунин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 12 играх сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро, на что Перес ответил отказом.