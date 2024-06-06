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  4. Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Италия
06 июня 2024, 22:20 |
1007
1

Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание

«Ювентус» хочет приобрести голкипера сборной Украины

06 июня 2024, 22:20 |
1007
1
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Defensa Central. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, Лунин пока сомневается, продлевать ли контракт с «Реалом» и рассматривает уход из клуба. С окружением украинского вратаря связался туринский «Ювентус», который хочет купить Лунина этим летом. В «Ювентусе» Лунину обещают место в стартовом составе, ведь рассчитывают, что Войцех Щенсны покинет клуб.

В кампании 2023/24 Лунин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 12 играх сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро, на что Перес ответил отказом.

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Войцех Щенсны Реал Мадрид Ювентус трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Ruslan5050
Нажаль, Андрій не вирішує - де йому буде краще грати...Вирішує дружина - де їй буде краще жити...
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