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  4. Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Испания
04 июня 2024, 06:04 | Обновлено 04 июня 2024, 06:30
7522
4

Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса

Андрей пока так и не продлил контракт с королевским клубом

04 июня 2024, 06:04 | Обновлено 04 июня 2024, 06:30
7522
4
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Английский «Ньюкасл» предложил 30 миллионов евро мадридскому «Реалу» за 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.

Об этом сообщает издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «сливочных». По информации источника, руководство королевского клуба во главе с президентом Флорентином Пересом ответило «сорокам» отказом.

Сообщается, что «Ньюкасл» также рассматривает кандидатуру 23-летнего грузинского кипера Гиорги Мамардашвили из «Валенсии».

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. В клубе понимают, что если соглашение с украинцем не продлят, то, скорее всего, вратаря придется продать, поскольку уже в следующем году Андрей может уйти бесплатно на правах свободного агента.

В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии, которым руководит принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, за 300 миллионов фунтов выкупил «Ньюкасл». Состояние принца расценивается в 1,4 триллиона долларов.

Ранее появилась информация, что в услугах Андрея заинтересованы «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис».

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Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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Комментарии 4
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Ostap Sweet Cherry
Лунин переедет только в MLS.
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-1
Fred1
Тупий мудрик 70 млн .а за луніна пропонують 30 .це якийсь жарт 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Цікаво, хто стан людини оцінює грошима? Може, все-таки $1,4 трлн це статки принца?
По темі - мене знову мучає питання: який Ньюкасл? А як же Поуп? Він же реально класний голкіпер.
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-2
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