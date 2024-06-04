Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Андрей пока так и не продлил контракт с королевским клубом
Английский «Ньюкасл» предложил 30 миллионов евро мадридскому «Реалу» за 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина.
Об этом сообщает издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «сливочных». По информации источника, руководство королевского клуба во главе с президентом Флорентином Пересом ответило «сорокам» отказом.
Сообщается, что «Ньюкасл» также рассматривает кандидатуру 23-летнего грузинского кипера Гиорги Мамардашвили из «Валенсии».
Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. В клубе понимают, что если соглашение с украинцем не продлят, то, скорее всего, вратаря придется продать, поскольку уже в следующем году Андрей может уйти бесплатно на правах свободного агента.
В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии, которым руководит принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, за 300 миллионов фунтов выкупил «Ньюкасл». Состояние принца расценивается в 1,4 триллиона долларов.
Ранее появилась информация, что в услугах Андрея заинтересованы «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис».
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