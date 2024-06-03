Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
На украинца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Fichajes, на украинца претендует английский «Манчестер Юнайтед», который недоволен игрой своего вратаря Андре Онаны, «Бавария», которая видит в Лунине преемника легендарного Мануэля Нойера и севильский «Бетис».
Если Лунин не продлит с «Реалом» контракт в ближайшее время, то будет продан в летнее трансферное окно.
Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец считает, что Усик умеет держать удары по корпусу
Игроки и персонал главной команды страны получили 140 млн гривен
В Ман Юнайтед би Забарного чи Судакова.