Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Fichajes, на украинца претендует английский «Манчестер Юнайтед», который недоволен игрой своего вратаря Андре Онаны, «Бавария», которая видит в Лунине преемника легендарного Мануэля Нойера и севильский «Бетис».

Если Лунин не продлит с «Реалом» контракт в ближайшее время, то будет продан в летнее трансферное окно.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.