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  4. Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Испания
03 июня 2024, 23:31 |
2813
2

Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?

На украинца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис»

03 июня 2024, 23:31 |
2813
2
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем, и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Fichajes, на украинца претендует английский «Манчестер Юнайтед», который недоволен игрой своего вратаря Андре Онаны, «Бавария», которая видит в Лунине преемника легендарного Мануэля Нойера и севильский «Бетис».

Если Лунин не продлит с «Реалом» контракт в ближайшее время, то будет продан в летнее трансферное окно.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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MrStepanovM .
МЮ! адназначна(с)!
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anacreon
Чесно кажучи в Ман Юнайтед було б прикольно чисто через те, що там з наших ніхто ще не грав. Правда його там поприбивають як Онану. Бо якщо захист дає пробивати, то воротар все не врятує.
В Ман Юнайтед би Забарного чи Судакова.
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