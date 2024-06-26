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Украина. Вторая лига
26 июня 2024, 04:17 | Обновлено 26 июня 2024, 04:50
274
0

Играющий президент клуба Второй лиги: «Рассмотрю предложения от клубов УПЛ»

Артур Загорулько из Нивы стал лучшим бомбардиром сезона Второй лиги

26 июня 2024, 04:17 | Обновлено 26 июня 2024, 04:50
274
0
Играющий президент клуба Второй лиги: «Рассмотрю предложения от клубов УПЛ»
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

Винницкая «Нива» на днях выходит из отпуска и начнет подготовку к новому сезону. В команде будут кардинальные перемены, рассказал играющий президент «Нивы» Артур Загорулько. Лучший бомбардир и игрок прошлого сезона Второй лиги поделился своими планами продолжения спортивной карьеры:

– Команда на 100% продолжит выступления в чемпионате Украины, но претерпевает изменения. Нива U-19 неплохо выступила в молодежном чемпионате Украины (серебро в Первой лиге). Поэтому мы хотим дать молодые шансы проявить себя на более высоком уровне. Ведь до последнего времени в основной команде было много приезжих игроков. Из местных воспитанников можно назвать только Борячука и Страшкевича.

Теперь в «Ниве» будет гораздо больше местной молодежи, хотя и останется часть опытных игроков. Таким образом, через один-два года молодые винницкие футболисты выйдут на серьезный уровень и смогут задавать тон в коллективе.

Также на нашу позицию повлияла ситуация с мобилизацией в Украине. Чтобы у игроков не было проблем с ТЦК, будем преимущественно выставлять молодежь. Перед началом прошедшего чемпионата Украины в ПФЛ обещали бронировать футболистов, но этого не произошло. Поэтому мы вынуждены расстаться с рядом опытных исполнителей.

– Артур Юрьевич, кто из игроков уже покинул коллектив?

– Ничипоренко, Грачев, вратарь Захарчук. Контракт со Страшкевичем был разорван при общем согласии со сторон. Лотоцкий находится на просмотре. Я хочу, чтобы он поиграл в УПЛ, хотя Борис и продлил с «Нивой» контракт на три года. Варяник, скорее всего, уйдет в аренду в запорожский «Металлург». Швец находится на просмотре в «Подолье». Вообще ,стараемся по-человечески трудоустроить всех игроков, по определенным причинам покидающих «Ниву».

– Где вы сами думаете играть в следующем сезоне?

– Думаю поиграть в одном из клубов УПЛ. Жду предложений. Таким образом, дам возможность проявить себя в «Ниве» перспективной молодежи. В любом случае, я буду постоянно приезжать в Винницу и контролировать все процессы, как президент клуба. Если не смогу попасть в УПЛ, то, скорее всего, буду снова играть за «Ниву» (или останусь только руководителем).

– Какие изменения будут в тренерском штабе?

– Он почти весь остается, во главе с главным тренером Юрием Ярошенко. Идет только его помощник Иван Кривошеенко. Вместо него может быть Виталий Рыжков, который с нуля вывел «Ниву» U-19 на достойный уровень. Теперь ведем с ним переговоры.

– Когда начнутся тренировочные сборы «Нивы»? И где они будут проходить?

– Сборы начинаются 25 июня. На НТВ «Нива» пройдет ремонт стадиона. Поэтому собрание пройдет на стадионе Винницкого национального аграрного университета, который является домашним для любительского ФК «Универ-Динамо» (Харьков)

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Артур Загорулько Нива Винница трансферы трансферы УПЛ Юрий Ярошенко Иван Кривошеенко
Николай Степанюк Источник: ФК Нива Вц
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