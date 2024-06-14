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Украина. Первая лига
14 июня 2024, 14:07 | Обновлено 14 июня 2024, 14:17
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На Конференции ПФЛ названы лучшие игроки и тренеры Первой и Второй лиг

Лучшими названы Амбросий Чачуа из Карпат и Артур Загорулько из Нивы В

14 июня 2024, 14:07 | Обновлено 14 июня 2024, 14:17
72
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На Конференции ПФЛ названы лучшие игроки и тренеры Первой и Второй лиг
ПФЛ

В четверг, 13 июня 2024 года, в Доме футбола в Киеве прошла VI Отчетно-выборная Конференция ПФЛ.

На заседании под руководством президента организации Александра Каденко собрались представители клубов-членов ПФЛ в необходимом для проведения мероприятии кворуме, а также гости – первый вице-президент УАФ Павел Бойчук и Председатель ВПС Футбол Украины Игорь Гатауллин.

17 вопросов было вынесено на повестку дня Конференции. Присутствующие заслушали отчет Президента ПФЛ о работе за период с 29 сентября 2020 года по 13 июня 2024 года, отчет аудиторской компании о финансово-хозяйственной деятельности ПФЛ за период с 01.07.2020 по 31.05.2024.

Важным пунктом Конференции было избрание Президента ПФЛ. Клубы-члены ПФЛ переизбрали на пост действующего президента Профессиональной футбольной лиги Украины Александра Каденко при единогласной поддержке голосующих (Каденко воздержался при этом голосовании).

Утверждена также новая редакция Устава Профессиональной футбольной лиги Украины, Положение и Регламент Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2024/25, смета поступлений и расходов ПФЛ на сезон 2024/25, план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов Первой и Второй лиги сезона 2024/25, проект договора с Общественным союзом «Украинская ассоциация футбола» об организации и проведении соревнований среди команд клубов ПФЛ на соревновательные сезоны 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Были подведены итоги проведения Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2023/24 в обоих дивизионах – Первой и Второй лигах. Были утверждены итоги и проведены награждения лауреатов среди лучших пресс-служб.

Объявлены победители в двух номинациях – среди игроков и тренеров, причем результаты определяли клубы путем голосования.

Первая лига

  • Лучший игрок: Амвросий Чачуа (Карпаты)
  • Лучший тренер: Владислав Лупашко (Ингулец)

Вторая лига

  • Лучший игрок: Артур Загорулько (Нива Винница)
  • Лучший тренер: Сергей Сизихин (Чайка)
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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины лучший игрок лучший тренер Амбросий Чачуа Карпаты Львов Артур Загорулько Нива Винница Владислав Лупашко Ингулец Сергей Сизихин Чайка Петропавловская Борщаговка Павел Бойчук Игорь Гатауллин Александр Каденко
Николай Степанюк Источник: ПФЛ
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