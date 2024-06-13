Определены участники сезона Первой и Второй лиги, названы все команды

Определены все участники Первой и Второй лиги чемпионата Украины 2024/25.

В турнире Первой лиги запланировано участие 18 команд, однако Звягель заявил про снятие из-за ситуации с мобилизацией.

В соревнованиях Второй лиги примут участие 23 клуба, которые будут поделены на две группы по географическому принципу. Среди участников – вторые команды Вереса, Полесья, Руха, Ворсклы и Александрии.

Кудровка не будет заявлена ​​во Вторую лигу в сезоне 2024/25, это название получит Кудровка-Нива из Первой лиги.

Базовый день старта соревнований в Первой лиге – 25 июля, а во Второй лиге – 5 августа. Информация о формате соревнований и переходе между лигами будет обнародована вскоре.

Состав Второй лиги чемпионата Украины 2024/25

Группа А:

Вильхивцы, Верес-Изотоп-2 Ровно, Куликов, Нива Винница, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Скала 1911 Стрый, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух-2 Львов, Нива-2 Тернополь

Группа Б:

Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Кремень Кременчуг, Левый берег-2 Киев, Локомотив Киев, Металлист 1925-2 Харьков, Александрия-2, Тростянец, Чайка П.Борщаговка, Чернигов, Металлург Запорожье

Первая лига

Вторая лига