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Украина. Вторая лига
13 июня 2024, 22:35 | Обновлено 13 июня 2024, 23:46
1223
1

Определены участники сезона Первой и Второй лиги, названы все команды

Клубы будут поделены на две группы по географическому принципу

13 июня 2024, 22:35 | Обновлено 13 июня 2024, 23:46
1223
1
Определены участники сезона Первой и Второй лиги, названы все команды
ПФЛ

Определены все участники Первой и Второй лиги чемпионата Украины 2024/25.

В турнире Первой лиги запланировано участие 18 команд, однако Звягель заявил про снятие из-за ситуации с мобилизацией.

В соревнованиях Второй лиги примут участие 23 клуба, которые будут поделены на две группы по географическому принципу. Среди участников – вторые команды Вереса, Полесья, Руха, Ворсклы и Александрии.

Кудровка не будет заявлена ​​во Вторую лигу в сезоне 2024/25, это название получит Кудровка-Нива из Первой лиги.

Базовый день старта соревнований в Первой лиге – 25 июля, а во Второй лиге – 5 августа. Информация о формате соревнований и переходе между лигами будет обнародована вскоре.

Состав Второй лиги чемпионата Украины 2024/25

Группа А:

  • Вильхивцы, Верес-Изотоп-2 Ровно, Куликов, Нива Винница, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Скала 1911 Стрый, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух-2 Львов, Нива-2 Тернополь

Группа Б:

  • Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Кремень Кременчуг, Левый берег-2 Киев, Локомотив Киев, Металлист 1925-2 Харьков, Александрия-2, Тростянец, Чайка П.Борщаговка, Чернигов, Металлург Запорожье

Первая лига

Вторая лига

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Николай Степанюк Источник: ПФЛ
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Комментарии 1
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Falko
Звягель заявив про зняття?? Він там у списку, у групі Б. Це Мирівка знялась. І її немає навіть у 2 лізі, хоча просилися. Втім, можливо, просилися "в академвідпустку".
А замість Дружби, я так розумію, Хуст повернули. А от Запоріжжя ні.
І питання, де ця нова "Кудрівка" гратиме: як раніше чи як ще раніше?
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