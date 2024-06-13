Определены участники сезона Первой и Второй лиги, названы все команды
Клубы будут поделены на две группы по географическому принципу
Определены все участники Первой и Второй лиги чемпионата Украины 2024/25.
В турнире Первой лиги запланировано участие 18 команд, однако Звягель заявил про снятие из-за ситуации с мобилизацией.
В соревнованиях Второй лиги примут участие 23 клуба, которые будут поделены на две группы по географическому принципу. Среди участников – вторые команды Вереса, Полесья, Руха, Ворсклы и Александрии.
Кудровка не будет заявлена во Вторую лигу в сезоне 2024/25, это название получит Кудровка-Нива из Первой лиги.
Базовый день старта соревнований в Первой лиге – 25 июля, а во Второй лиге – 5 августа. Информация о формате соревнований и переходе между лигами будет обнародована вскоре.
Состав Второй лиги чемпионата Украины 2024/25
Группа А:
- Вильхивцы, Верес-Изотоп-2 Ровно, Куликов, Нива Винница, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Скала 1911 Стрый, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух-2 Львов, Нива-2 Тернополь
Группа Б:
- Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Кремень Кременчуг, Левый берег-2 Киев, Локомотив Киев, Металлист 1925-2 Харьков, Александрия-2, Тростянец, Чайка П.Борщаговка, Чернигов, Металлург Запорожье
Первая лига
Вторая лига
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