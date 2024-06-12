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Украина. Первая лига
12 июня 2024, 23:05 | Обновлено 12 июня 2024, 23:43
2219
5

Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию

Директор Дружбы Игорь Дегтяренко рассказал, что клуб распустит взрослую мужскую команду

12 июня 2024, 23:05 | Обновлено 12 июня 2024, 23:43
2219
5
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
ФК Дружба Мировка

Директор «Дружбы» Мировка Игорь Дегтяренко заявил, что клуб снимает взрослую мужскую команду с соревнований на следующий сезон:

– «Дружба» решила не выходить на старт следующего сезона, несмотря на то, что вышла в Первую лигу по итогам прошлого.

– Так оно и есть.

– В чем причина?

– Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться.

Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война.

– Это уже окончательное решение?

– Да. Ну, мы попросили на год. Может, за это время война закончится, увидим.

– Что вы имеете в виду, когда говорите на год?

– Чтобы за нами оставили место в ПФЛ на год, хотя бы во Второй лиге. В Первой лиге за нами никто не зарезервирует, разумеется. Другого выхода нет, к сожалению.

Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль. Вы же понимаете, что не все футболисты хотят идти в военкоматы. А мы не можем заставить их, хотя у нас все подлежат мобилизации. Что я буду делать с этим? Мы же не можем им сделать отсрочку от мобилизации, у нас нет таких рычагов. Нас не могут забронировать. Вот только поэтому снимаемся.

– Клуб продолжит функционировать, да? Вы только взрослую команду не заявляете?

– Да, клуб функционирует. Будем помогать деткам, у нас есть договор. Наши детки ездят в Кагарлык на тренировки. ВСУ, конечно, продолжим помогать.

– А взрослую команду соответственно распустили, да?

– Да. Мы им предложили, когда откроется трансферное окно, чтобы они переходили. Думаю, благодаря игре за «Дружбу» они себе найдут место.

Так лучше, чем потом сняться посреди сезона. Хотя для нас это и очень болезненное решение, потому что только выиграли Вторую лигу и поднялись в Первую. Мы же эту команду растили еще с любительского футбола. Но такова ситуация в стране, – сказал Дегтяренко.

В сезоне 2023/24 «Дружба» выиграла Вторую лигу и получила право на повышение в Первую.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу мобилизация российско-украинская война снятие с чемпионата Дружба Мировка
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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KIPR ALECS
Мусорня, бойові стокілограмові пухленьки тцкашники...будуть грати у футбол. а ми усі захищати країну від агресора
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+5
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turist86
А 2 роки успішно ухилялись?
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+1
ViAn
Саме тому треба закривати всі чоловічі види спорту. Залишати лише ті змагання, де грають військові інваліди чи на реабілітації. Тоді все буде справедливо і повна рівність для всіх чоловіків. Але, безумовно, мова не тільки про спорт, про всі сфери життя. І тому власники ФК Дружба молодці. Впевнений, що таким же шляхом підуть більшість клубів Першої і Другої ліг. Всі хто здоровий і не працює в критично важливих для оборони і життя людей повинні пройти ТЦК і чекати свою чергу на мобілізацію.
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0
Русланчик Шевченко
Металлург опять спасён? Ничего не понял по Дружбе? Тогда всех заберите в Металл? Щас скажу, хоть забаньте, н а х у я? И я скоро дойду до тцк и що мені до праці не виходити?
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0
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