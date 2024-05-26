Итоги Второй лиги. Дружба повышается. Кто сыграет в переходных матчах?
ЮКСА встретится с запорожским Металлургом, а Звягель сыграет с Хустом
26 мая завершился сезон во Второй лиге чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Дружба из Мировки добыла нужную победу в выездном матче против Скалы 1911 (1:0) и стала победителем сезона, получив прямую путевку в Первую лигу. Победный гол на 71-й минуте ударом головой забил Андрей Сторчоус.
Итоговое турнирное положение: Дружба (62 очка), ЮКСА (62), Звягель (61), Чайка (51).
В переходных матчах за повышение в классе ЮКСА из Тарасовки, занявшая 2-е место, встретится с запорожским Металлургом, а Звягель (3-я позиция) проведет два матча с Хустом.
Вторая лига. 30-й тур, 26 мая
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг – 0:0
- 13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка – 1:1
- 13:00. Рух-2 Львов – Кудровка – 2:2
- 13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка – 1:0
Гол: Сторчоус, 71
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Чехи у себя дома сыграют за золото