Итоги Второй лиги. Дружба повышается. Кто сыграет в переходных матчах?

26 мая завершился сезон во Второй лиге чемпионата Украины.

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Дружба из Мировки добыла нужную победу в выездном матче против Скалы 1911 (1:0) и стала победителем сезона, получив прямую путевку в Первую лигу. Победный гол на 71-й минуте ударом головой забил Андрей Сторчоус.

Итоговое турнирное положение: Дружба (62 очка), ЮКСА (62), Звягель (61), Чайка (51).

В переходных матчах за повышение в классе ЮКСА из Тарасовки, занявшая 2-е место, встретится с запорожским Металлургом, а Звягель (3-я позиция) проведет два матча с Хустом.

Вторая лига. 30-й тур, 26 мая

13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг – 0:0

13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка – 1:1

13:00. Рух-2 Львов – Кудровка – 2:2

13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка – 1:0

Гол: Сторчоус, 71

Турнирная таблица