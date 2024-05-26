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Украина. Вторая лига
26 мая 2024, 15:05 | Обновлено 26 мая 2024, 15:07
303
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Итоги Второй лиги. Дружба повышается. Кто сыграет в переходных матчах?

ЮКСА встретится с запорожским Металлургом, а Звягель сыграет с Хустом

26 мая 2024, 15:05 | Обновлено 26 мая 2024, 15:07
303
0
Итоги Второй лиги. Дружба повышается. Кто сыграет в переходных матчах?
ПФЛ

26 мая завершился сезон во Второй лиге чемпионата Украины.

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Дружба из Мировки добыла нужную победу в выездном матче против Скалы 1911 (1:0) и стала победителем сезона, получив прямую путевку в Первую лигу. Победный гол на 71-й минуте ударом головой забил Андрей Сторчоус.

Итоговое турнирное положение: Дружба (62 очка), ЮКСА (62), Звягель (61), Чайка (51).

В переходных матчах за повышение в классе ЮКСА из Тарасовки, занявшая 2-е место, встретится с запорожским Металлургом, а Звягель (3-я позиция) проведет два матча с Хустом.

Вторая лига. 30-й тур, 26 мая

  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг – 0:0
  • 13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка – 1:1
  • 13:00. Рух-2 Львов – Кудровка – 2:2
  • 13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка – 1:0

Гол: Сторчоус, 71

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Скала Стрый Чайка Петропавловская Борщаговка Звягель Дружба Мировка Кремень-2 Кременчуг Локомотив Киев Кудровка ЮКСА Тарасовка Рух-2 Львов переходные матчи Металлург Запорожье Хуст выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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