Итоговая таблица Первой лиги. Определено, кто сыграет стыки за выживание

25 мая состоялись заключительные поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Харьковский Металлист сохранил прописку в Первой лиге.

Металлург Зп и Хуст проведут переходные матчи с командами Второй лиги.

Кремень, Чернигов, Горняк-Спорт выбыли во Вторую лигу.

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 25 мая

Чемпионская группа

13:30. Полтава – Прикарпатье – 3:0

Голы: Одарюк, 34, Вивдич, 43, Горжуй, 50

Группа выбывания

13:00. Буковина – Металлург Зп – 2:0

Голы: Андрейчук, 13, Будняк, 15

13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ – 1:1

Голы: Тепляков, 12 – Ментей, 45+2

13:00. Нива Тернополь – Кремень – 1:1

Голы: Козак, 41 – Куць, 72

13:00. Подолье – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Кобзарь, 3 (пен), 12

13:00. Хуст – Диназ Вышгород – 1:7

Голы: Станкович, 56 (пен) – Новиков, 17, Мораренко, 19, Паламар, 35 (пен), Соловьев, 47, Мартынюк, 53, Коваленко, 76, Шевченко, 82

Итоговая таблица Первой лиги