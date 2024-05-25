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Чемпионат Украины
Полтава
25.05.2024 13:30 – FT 3 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
25 мая 2024, 17:10 | Обновлено 25 мая 2024, 17:25
2105
0

Итоговая таблица Первой лиги. Определено, кто сыграет стыки за выживание

Металлург Зп и Хуст проведут переходные матчи с командами Второй лиги

25 мая 2024, 17:10 | Обновлено 25 мая 2024, 17:25
2105
0
Итоговая таблица Первой лиги. Определено, кто сыграет стыки за выживание
ФК Металлист

25 мая состоялись заключительные поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Харьковский Металлист сохранил прописку в Первой лиге.

Металлург Зп и Хуст проведут переходные матчи с командами Второй лиги.

Кремень, Чернигов, Горняк-Спорт выбыли во Вторую лигу.

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 25 мая

Чемпионская группа

  • 13:30. Полтава – Прикарпатье – 3:0

Голы: Одарюк, 34, Вивдич, 43, Горжуй, 50

Группа выбывания

  • 13:00. Буковина – Металлург Зп – 2:0

Голы: Андрейчук, 13, Будняк, 15

  • 13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ – 1:1

Голы: Тепляков, 12 – Ментей, 45+2

  • 13:00. Нива Тернополь – Кремень – 1:1

Голы: Козак, 41 – Куць, 72

  • 13:00. Подолье – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Кобзарь, 3 (пен), 12

  • 13:00. Хуст – Диназ Вышгород – 1:7

Голы: Станкович, 56 (пен) – Новиков, 17, Мораренко, 19, Паламар, 35 (пен), Соловьев, 47, Мартынюк, 53, Коваленко, 76, Шевченко, 82

Итоговая таблица Первой лиги

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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