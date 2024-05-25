Итоговая таблица Первой лиги. Определено, кто сыграет стыки за выживание
Металлург Зп и Хуст проведут переходные матчи с командами Второй лиги
25 мая состоялись заключительные поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Харьковский Металлист сохранил прописку в Первой лиге.
Металлург Зп и Хуст проведут переходные матчи с командами Второй лиги.
Кремень, Чернигов, Горняк-Спорт выбыли во Вторую лигу.
Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 25 мая
Чемпионская группа
- 13:30. Полтава – Прикарпатье – 3:0
Голы: Одарюк, 34, Вивдич, 43, Горжуй, 50
Группа выбывания
- 13:00. Буковина – Металлург Зп – 2:0
Голы: Андрейчук, 13, Будняк, 15
- 13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ – 1:1
Голы: Тепляков, 12 – Ментей, 45+2
- 13:00. Нива Тернополь – Кремень – 1:1
Голы: Козак, 41 – Куць, 72
- 13:00. Подолье – Горняк-Спорт – 2:0
Голы: Кобзарь, 3 (пен), 12
- 13:00. Хуст – Диназ Вышгород – 1:7
Голы: Станкович, 56 (пен) – Новиков, 17, Мораренко, 19, Паламар, 35 (пен), Соловьев, 47, Мартынюк, 53, Коваленко, 76, Шевченко, 82
Итоговая таблица Первой лиги
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