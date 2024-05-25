25.05.2024 13:30 - : -
Украина. Первая лига25 мая 2024, 13:00 |
166
0
Металлист – Чернигов, Буковина – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 25 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги
25 мая 2024, 13:00 |
166
0
25 мая проходят поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 25 мая
Чемпионская группа
- 13:30. Полтава – Прикарпатье
Группа выбывания
- 13:00. Буковина – Металлург Зп
- 13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ
- 13:00. Нива Тернополь – Кремень
- 13:00. Подолье – Горняк-Спорт
- 13:00. Хуст – Диназ Вышгород
Турнирная таблица
13:00. Буковина – Металлург Зп
13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ
13:00. Нива Тернополь – Кремень
13:00. Подолье – Горняк-Спорт
13:00. Хуст – Диназ Вышгород
13:30. Полтава – Прикарпатье
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2024, 07:01 21
Украинец не уверен, что продлит контракт
Футбол | 25 мая 2024, 12:14 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует решающий поединок
Футбол | 25.05.2024, 00:05
Футбол | 25.05.2024, 09:39
Бокс | 25.05.2024, 01:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.05.2024, 23:56 14
24.05.2024, 23:31 1
23.05.2024, 08:19 3
23.05.2024, 20:09 3
23.05.2024, 17:06 6
24.05.2024, 07:15 1
23.05.2024, 19:43 3
23.05.2024, 15:10 18