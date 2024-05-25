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Чемпионат Украины
Полтава
25.05.2024 13:30 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 мая 2024, 13:00 |
166
0

Металлист – Чернигов, Буковина – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги

25 мая 2024, 13:00 |
166
0
Металлист – Чернигов, Буковина – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE

25 мая проходят поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 28-й тур, 25 мая

Чемпионская группа

  • 13:30. Полтава – Прикарпатье

Группа выбывания

  • 13:00. Буковина – Металлург Зп
  • 13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ
  • 13:00. Нива Тернополь – Кремень
  • 13:00. Подолье – Горняк-Спорт
  • 13:00. Хуст – Диназ Вышгород

Турнирная таблица

13:00. Буковина – Металлург Зп

13:00. Металлист – Чернигов-ШВСМ

13:00. Нива Тернополь – Кремень

13:00. Подолье – Горняк-Спорт

13:00. Хуст – Диназ Вышгород

13:30. Полтава – Прикарпатье

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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