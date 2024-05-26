Скала – Дружба. Решающий матч Второй лиги. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 26 мая в 13:00 видеотрансляцию матчей последнего тура Второй лиги
26 мая заканчиваются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
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Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, плюс 1 игра).
Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.
Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги (Хуст и Металлург Запорожье).
Смотрите видеотрансляцию матчей последнего 30-го тура.
Вторая лига. 30-й тур, 26 мая
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг
- 13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
- 13:00. Рух-2 Львов – Кудровка
- 13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка
Турнирная таблица
13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг
13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
13:00. Рух-2 Львов – Кудровка
13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка
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