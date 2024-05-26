Скала – Дружба. Решающий матч Второй лиги. Смотреть онлайн. LIVE

26 мая заканчиваются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

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Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, плюс 1 игра).

Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.

Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги (Хуст и Металлург Запорожье).

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего 30-го тура.

Вторая лига. 30-й тур, 26 мая

13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг

13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

13:00. Рух-2 Львов – Кудровка

13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка

Турнирная таблица

13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг

13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

13:00. Рух-2 Львов – Кудровка

13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка