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Чемпионат Украины
Карпаты-2
26.05.2024 13:00 - : -
Кремень-2
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Украина. Вторая лига
26 мая 2024, 11:57 | Обновлено 26 мая 2024, 12:00
48
0

Скала – Дружба. Решающий матч Второй лиги. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 26 мая в 13:00 видеотрансляцию матчей последнего тура Второй лиги

26 мая 2024, 11:57 | Обновлено 26 мая 2024, 12:00
48
0
Скала – Дружба. Решающий матч Второй лиги. Смотреть онлайн. LIVE

26 мая заканчиваются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турнирное положение: ЮКСА (62 очка, финиш), Звягель (61 очко, финиш), Дружба (59 очков, осталась 1 игра), Чайка (50, плюс 1 игра).

Для победы в турнире Дружбе нужно взять три очка в последнем туре в выездном матче против Скалы 1911. Иначе прямую путевку в Первую лигу получит ЮКСА Тарасовка.

Первое место автоматически повышается в классе, а команды на 2–3 местах сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги (Хуст и Металлург Запорожье).

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего 30-го тура.

Вторая лига. 30-й тур, 26 мая

  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг
  • 13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
  • 13:00. Рух-2 Львов – Кудровка
  • 13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка

Турнирная таблица

13:00. Карпаты-2 Львов – Кремень-2 Кременчуг

13:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

13:00. Рух-2 Львов – Кудровка

13:00. Скала 1911 Стрый – Дружба Мировка

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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