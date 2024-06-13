Источник: клуб Первой лиги летом будет переименован

Клуб Кудровка-Нива из Первой лиги будет дальше выступать под названием Кудровка.

Команда, ранее называвшаяся Кудровка, не будет заявлена ​​на Вторую лигу в сезоне 2024/25.

Роман Локтионов сохранит должность главного тренера команды Первой лиги. Его ассистентом станет Василий Баранов, ранее работавший во второлиговой Кудровке.

Локтионов ранее тренировал ФК Кудровка и возглавил команду из Первой лиги в начале 2024 года. Нива Бузова тогда сменила название на Кудровка-Нива. Клуб из Бузовой был на грани исчезновения, однако ситуацию удалось спасти. Его владельцем в декабре стал президент Кудривки Роман Солодаренко.

Кудровка-Нива под руководством Локтионова финишировала на 6-м месте в Чемпионской группе второго по силе дивизиона.

Баранов тренировал Кудровку с января 2024 года. Под его руководством команда набрала 13 очков в 10 матчах и завершила сезон на 7-м месте Второй лиги.