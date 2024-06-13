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Украина. Вторая лига
13 июня 2024, 22:35 | Обновлено 13 июня 2024, 23:01
140
0

Две группы. Определены участники сезона Второй лиги, названы все команды

23 клуба будут поделены по географическому принципу

13 июня 2024, 22:35 | Обновлено 13 июня 2024, 23:01
140
0
Две группы. Определены участники сезона Второй лиги, названы все команды
ПФЛ

Определены все участники Второй лиги чемпионата Украины в сезоне 2024/25.

В соревнованиях примут участие 23 клуба, которые будут поделены на две группы по географическому принципу.

Среди участников – вторые команды Вереса, Полесья, Руха, Ворсклы и Александрии.

Кудровка не будет заявлена ​​во Вторую лигу в сезоне 2024/25, это название получит Кудровка-Нива из Первой лиги.

Состав Второй лиги чемпионата Украины 2024/25

Группа А:

  • Вильхивцы, Верес-Изотоп-2 Ровно, Куликов, Нива Винница, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Скала 1911 Стрый, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух-2 Львов, Нива-2 Тернополь

Группа Б:

  • Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Кремень Кременчуг, Левый берег-2 Киев, Локомотив, Металлист 1925-2 Харьков, Александрия-2, Тростянец, Чайка П.Борщаговка, Чернигов, Металлург Запорожье
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Николай Степанюк Источник: Sportarena
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