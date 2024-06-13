Две группы. Определены участники сезона Второй лиги, названы все команды

Определены все участники Второй лиги чемпионата Украины в сезоне 2024/25.

В соревнованиях примут участие 23 клуба, которые будут поделены на две группы по географическому принципу.

Среди участников – вторые команды Вереса, Полесья, Руха, Ворсклы и Александрии.

Кудровка не будет заявлена ​​во Вторую лигу в сезоне 2024/25, это название получит Кудровка-Нива из Первой лиги.

Состав Второй лиги чемпионата Украины 2024/25

Группа А:

Вильхивцы, Верес-Изотоп-2 Ровно, Куликов, Нива Винница, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Скала 1911 Стрый, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Реал Фарма Одесса, Рух-2 Львов, Нива-2 Тернополь

Группа Б: