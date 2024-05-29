Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба.

Артур Загорулько из винницкой Нивы за сезон забил 17 мячей в 24 матчах.

Второе место занял Денис Ндукве из Звягеля (15 голов в 16 матчах). В топ-3 также вошел Богдан Семенец (12) из Чайки.

ФОТО. Лучшие бомбардиры Второй лиги 2023/24