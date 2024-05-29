Украина. Вторая лига29 мая 2024, 05:34 | Обновлено 29 мая 2024, 06:19
1707
0
Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба
Артур Загорулько из винницкой Нивы за сезон забил 17 мячей в 24 матчах
29 мая 2024, 05:34 | Обновлено 29 мая 2024, 06:19
1707
0
Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба.
Артур Загорулько из винницкой Нивы за сезон забил 17 мячей в 24 матчах.
Второе место занял Денис Ндукве из Звягеля (15 голов в 16 матчах). В топ-3 также вошел Богдан Семенец (12) из Чайки.
ФОТО. Лучшие бомбардиры Второй лиги 2023/24
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