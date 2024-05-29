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Украина. Вторая лига
29 мая 2024, 05:34 | Обновлено 29 мая 2024, 06:19
1707
0

Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба

Артур Загорулько из винницкой Нивы за сезон забил 17 мячей в 24 матчах

29 мая 2024, 05:34 | Обновлено 29 мая 2024, 06:19
1707
0
Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

Лучшим бомбардиром Второй лиги стал играющий президент клуба.

Артур Загорулько из винницкой Нивы за сезон забил 17 мячей в 24 матчах.

Второе место занял Денис Ндукве из Звягеля (15 голов в 16 матчах). В топ-3 также вошел Богдан Семенец (12) из Чайки.

ФОТО. Лучшие бомбардиры Второй лиги 2023/24

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Артур Загорулько Нива Винница чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины бомбардиры лучший бомбардир Денис Ндукве Звягель Богдан Семенец Чайка Петропавловская Борщаговка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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