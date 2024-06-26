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Кубок Америки
26 июня 2024, 03:16 | Обновлено 26 июня 2024, 03:45
22
0

ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка

Единственный мяч был забит на 74-й минуте

26 июня 2024, 03:16 | Обновлено 26 июня 2024, 03:45
22
0
ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Перу – Канада

26 июня в 01:00 по киевскому времени в американском городе Канзас состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.

Первый тайм запомнился лишь тем, что боковой арбитр потерял сознание. Во второй половине игра оживилась, повлияло удаление одного из игроков Перу – Мигеля Араухо. На 74-й минуте нападающий сборной Канады, который на клубном уровне выступает за французский «Лилль», Джонатан Дэвид вывел свою сборную вперёд, забив единственный и победный гол в матче.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)

Перу – Канада – 0:1

Гол: Джонатан Дэвид, 74.

ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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