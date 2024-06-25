Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, в подписании Родриго заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы предложить в обмен на бразильца Кевина де Брюйне и Хулиана Альвареса. Де Брюйне пока не определился с будущим, у него контракт до июня 2025 года и он уже рассматривает уход в саудовский клуб. Руководство «горожан» не хочет, чтобы Кевин ушел бесплатно и считает логичным использовать его в подобном обмене.

В этом сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.