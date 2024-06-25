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Испания
25 июня 2024, 11:17 | Обновлено 25 июня 2024, 11:19
3166
0

Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

«Горожане» хотят приобрести Родриго

25 июня 2024, 11:17 | Обновлено 25 июня 2024, 11:19
3166
0
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевина де Брюйне

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может летом покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, в подписании Родриго заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы предложить в обмен на бразильца Кевина де Брюйне и Хулиана Альвареса. Де Брюйне пока не определился с будущим, у него контракт до июня 2025 года и он уже рассматривает уход в саудовский клуб. Руководство «горожан» не хочет, чтобы Кевин ушел бесплатно и считает логичным использовать его в подобном обмене.

В этом сезоне Кевин де Брюйне провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 28 матчей, забил семь голов и отдал 18 результативных передач.

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Кевин де Брюйне трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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