ДЕ БРЮЙНЕ – о Саудовской Аравии: «Это невероятные деньги. Буду думать»
Игрок готов попробовать себя в новом чемпионате
Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает, что в будущем переедет в Саудовскую Аравию, где можно заработать большие деньги.
«У меня год по контракту с «Манчестер Сити». Посмотрим, что будет дальше. Моя семья готова к экзотике. Сейчас мне нужно быть открытым ко всему. Идет речь о невероятных суммах, которые можно получить в конце карьеры».
«За два года там можно заработать столько, сколько раньше можно было за 15 лет. Будем думать», — сказал Де Брюйне.
В минувшем сезоне 32-летний бельгиец забил 6 голов и сделал 18 результативных передач.
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