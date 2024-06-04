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  4. ДЕ БРЮЙНЕ – о Саудовской Аравии: «Это невероятные деньги. Буду думать»
Англия
04 июня 2024, 18:48 | Обновлено 04 июня 2024, 18:56
1922
0

ДЕ БРЮЙНЕ – о Саудовской Аравии: «Это невероятные деньги. Буду думать»

Игрок готов попробовать себя в новом чемпионате

04 июня 2024, 18:48 | Обновлено 04 июня 2024, 18:56
1922
0
ДЕ БРЮЙНЕ – о Саудовской Аравии: «Это невероятные деньги. Буду думать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не исключает, что в будущем переедет в Саудовскую Аравию, где можно заработать большие деньги.

«У меня год по контракту с «Манчестер Сити». Посмотрим, что будет дальше. Моя семья готова к экзотике. Сейчас мне нужно быть открытым ко всему. Идет речь о невероятных суммах, которые можно получить в конце карьеры».

«За два года там можно заработать столько, сколько раньше можно было за 15 лет. Будем думать», — сказал Де Брюйне.

В минувшем сезоне 32-летний бельгиец забил 6 голов и сделал 18 результативных передач.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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