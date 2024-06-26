В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

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Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Словакия в первом туре минимально одолела бельгийцев 1:0, а во втором уступила украинцам 1:2.

Румыния на старте чемпионата Европы разгромила Украину 3:0, а затем проиграла Бельгии 0:2.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Румыния

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