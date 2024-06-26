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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 02:04 | Обновлено 26 июня 2024, 02:14
28
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Румыния

26 июня в 19:00 во Франкфурте пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в группе Е

26 июня 2024, 02:04 | Обновлено 26 июня 2024, 02:14
28
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Румыния
УЕФА

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Словакия в первом туре минимально одолела бельгийцев 1:0, а во втором уступила украинцам 1:2.

Румыния на старте чемпионата Европы разгромила Украину 3:0, а затем проиграла Бельгии 0:2.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Румыния

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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