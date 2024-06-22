Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия
26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте
В немецком Штутгарте 21 июня в 16:00 пройдет матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва набрала три очка после двух туров.
Сине-желтые потерпели фиаско в игре против Румынии (0:3), а затем с трудом сломили сопротивление Словакии (2:1).
Сборная Бельгии стартовала на турнире с поражения от Словакии (0:1).
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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