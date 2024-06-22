В немецком Штутгарте​ 21 июня в 16:00 пройдет матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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Команда Сергея Реброва набрала три очка после двух туров.

Сине-желтые потерпели фиаско в игре против Румынии (0:3), а затем с трудом сломили сопротивление Словакии (2:1).

Сборная Бельгии стартовала на турнире с поражения от Словакии (0:1).

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне