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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 05:23 | Обновлено 22 июня 2024, 06:13
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0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия

26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в Штутгарте

22 июня 2024, 05:23 | Обновлено 22 июня 2024, 06:13
88
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Штутгарте​ 21 июня в 16:00 пройдет матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва набрала три очка после двух туров.

Сине-желтые потерпели фиаско в игре против Румынии (0:3), а затем с трудом сломили сопротивление Словакии (2:1).

Сборная Бельгии стартовала на турнире с поражения от Словакии (0:1).

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Украина – Бельгия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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