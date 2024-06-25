Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге

Дизайн игровых футболок всегда является одной из наиболее важных деталей в мире футбола, если речь не идет о тактических задумках, кадровых решениях и качестве тренировочного процесса, а касается каких-то второстепенных аспектов. Для болельщиков всегда важно и интересно, какую форму и цвета изберет на новый сезон их любимая команда, а также, каким образом будут учтены ключевые традиции, существовавшие ранее в прежних вариантах амуниции.

Для национальных сборных вопрос дизайна игровой формы выходит далеко за рамки обычной эстетики. Здесь речь идет о необходимости дополнительно подчеркнуть самобытность, наследие и традиции, а также единство нации. Поэтому зачастую игровые футболки сборных разрабатываются в цветах, которые присутствуют на флагах государств, которые они представляют. Например, сборную Украины нередко называют «сине-желтыми» из-за того, что основными цветами нашей футбольной сборной являются синий и желтый – два цвета, присутствующие на государственном флаге.

А вот у сборной Нидерландов ситуация иная – эта команда традиционно выступает в оранжевых цветах, являющихся для нее основными. При этом, на государственном флаге Нидерландов оранжевый отсутствует, а он состоит из трех других цветов (красного, белого и синего).

Более того, оранжевый цвет уже исторически и ассоциативно связан с величайшими успехами сборной Нидерландов, которая в 1988 году выигрывала чемпионат Европы, а ранее с великим Йоханом Кройфом в составе произвела революцию в футболе со своим новым тактическим рисунком игры, который впоследствии нарекли «тотальными футболом».

Но почему же сборная Нидерландов по футболу все-таки играет в оранжевом, если на флаге этого государства этот цвет отсутствует?

Ответ на этот вопрос имеет под собой исторические и культурные корни, уходящие в глубь веков.

Ключевая причина, по которой Нидерланды отдают предпочтение оранжевому цвету связана с тем, что это является своего рода данью уважения Оранско-Нассаусской династии, к которой принадлежит и нынешний Король Нидерландов Виллем-Александр. Именно оранжевый является династическим цветом для правящего королевского дома.

Само по себе имя династии происходит от южнофранцузского княжества Оранж, унаследованного по женской линии принцем Вильгельмом I Оранским, которого также прозвали Вильгельмом Молчаливым (не за его непосредственную молчаливость, а за нежелание делиться намерениями с окружающими), являющегося потомком Нассауской династии, основанной графом Дудо-Генрихом фон Лауренбургом.

Вильгельм I Оранский является ключевой фигурой в истории Нидерландов. Именно он в XVI веке возглавил Нидерландскую революцию, которая стала одним из первых успешных национально-освободительных восстаний в Европе и проложила путь к дальнейшей независимости Голландской республики.

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С тех пор оранжевый стал национальным цветом, украшающим в государстве буквально все: от спортивной формы до декораций на празднованиях Дня короля – главного национального праздника Нидерландов. Неудивительно, что в футболе оранжевый также очень быстро прижился и сегодня является символом единства народа Нидерландов, а также заложил основание для появления различных прозвищ национальной команды этого государства: Oranje («оранжевые») или Uurwerk oranje («заводной апельсин»). Второе появилось в средствах массовой информации, как характеристика наилучшего футбола, который периодически в своей истории демонстрирует сборная Нидерландов – ритмичного, техничного и результативного.

Как уже упоминалось выше, сборная Нидерландов прославила оранжевый цвет своими яркими выступлениями на чемпионатах мира-1974, 1978 и 2010, когда доходила до финалов, и на чемпионате Европы-1988, когда стала победительницей. В разные годы за «оранжевых» блистали такие выдающиеся футболисты как Йохан Кройф, Йохан Нескенс, Джонни Реп, Марко ван Бастен, Руд Гуллит, Франк Райкард, Рональд Куман, Арьен Роббен, Робин ван Перси, Эдвин ван дер Сар, Уэсли Снейдер, Руд ван Нистелрой и другие.

Несмотря на то, что сборная Нидерландов ни разу не выигрывала на чемпионатах мира (хотя участвовала в 11-ти мундиалях из 22-х), а также лишь однажды становилась сильнейшей на чемпионатах Европы (нынешний турнир в Германии является для «оранжевых» также одиннадцатым из семнадцати возможных), эта команда имеет огромную фанатскую базу далеко за пределами своего государства. Все потому, что сборная Нидерландов – это и «тотальный футбол», и ставка на атаку, и зрелищная игра – зачастую такая же яркая, как основной цвет футболок этой команды.

Что же касается цветов государственного флага Нидерландов, то здесь каждому также есть свое символическое пояснение: красный – это храбрость, белый – мир и честность, синий – правда и справедливость.

А еще не будем забывать, что Нидерланды вместе с Данией очень активно помогают Украине в отражении преступной российской военной агрессии, полномасштабная фаза которой продолжается с 24 февраля 2022 года. В частности, как было обещано, вскоре эти два государства передадут в распоряжение ВСУ современные истребители F-16.