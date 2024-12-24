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  4. Европа пострадала. Лам раскритиковал проведение чемпионата мира в россии
Чемпионат мира
24 декабря 2024, 23:19 |
511
0

Европа пострадала. Лам раскритиковал проведение чемпионата мира в россии

Филипп Лам поддержал идею проведения спортивных турниров в демократичных странах

24 декабря 2024, 23:19 |
511
0
Европа пострадала. Лам раскритиковал проведение чемпионата мира в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Экс-игрок «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам раскритиковал идею проведения спортивных турниров в недемократических странах и высоко оценил чемпионат Европы и Олимпиаду 2024:

«Саудовская Аравия является страной с самой высокой плотностью населения в регионе с 36 миллионами жителей. Они интересуются футболом, даже на местном уровне. В клубных видах спорта мы привыкли, чтобы решения принимались демократично, а в Саудовской Аравии это не так»

«Мы великие нации. Приятно, что такие турниры, как Олимпиада, также происходят в Европе. И, конечно, они едут на другие континенты. Каждый имеет право быть местом проведения» «В целом мы хотели организовать турнир, который бы соответствовал времени, чтобы снова объединить людей, и я считаю, что нам это очень, очень удалось. Мне кажется, мы снова были отличными хозяевами»

«Вы почувствовали это, особенно этим летом, во время двух крупных турниров, чемпионата Европы, а также Олимпийских игр». Поскольку последние крупные футбольные события были присуждены россии (2018) и Катару (2022), Европа «немного пострадала». Вот почему, я считаю, было настолько важно, что это произошло в Европе этим летом, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» поставила ультиматум своему лидеру.

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Филипп Лам чемпионат Европы по футболу Евро-2024 чемпионат мира по футболу ЧМ-2018 по футболу ЧМ-2022 по футболу Олимпийские игры 2024
Данііл Киріяка Источник
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