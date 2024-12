Бавария поставила ультиматум своему лидеру. Известно, что требуют мюнхенцы

Руководство мюнхенской «Баварии» поставило ультиматум лидеру команды Йозуа Киммиху по продлению контракта. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Бавария» в начале января хочет получить от полузащитника четкий ответ на его будущее – клуб уже сообщил свою позицию игроку.

Действующий контракт Киммиха истекает летом и «Бавария» хочет его продлить, но сам футболист еще не принял окончательное решение.

Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года после перехода из «Штутгарта» за 8,5 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 6 ассистами в 24 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» видит в Киммихе замену травмированному Родри

