ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес подписал 21-летнего воспитанника Динамо
Эрнест Романчук присоединился к клубу
Клуб «Агробизнес», выступающий в Первой лиге Украины, официально приобрел нового центрального защитника. Пополнил состав команды Эрнест Романчук.
В новом коллективе 21-летний футболист будет играть под 74-м игровым номером. Условия контракта стороны не разглашаются.
Первую половину сезона Эрнест провел в команде «Диназ» из Вышгорода. Запомнился игрок только 11 официальными матчами, результативных действий защитник в свой актив не записал.
Центральный защитник в юном возрасте числился в «Динамо Киев U-19». Также на профессиональном уровне Романчук представлял цвета чешской «Велке Беловицы» и венгерской «Деберецен II».
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