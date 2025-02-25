ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес подписал 21-летнего воспитанника Динамо

Клуб «Агробизнес», выступающий в Первой лиге Украины, официально приобрел нового центрального защитника. Пополнил состав команды Эрнест Романчук.

В новом коллективе 21-летний футболист будет играть под 74-м игровым номером. Условия контракта стороны не разглашаются.

Первую половину сезона Эрнест провел в команде «Диназ» из Вышгорода. Запомнился игрок только 11 официальными матчами, результативных действий защитник в свой актив не записал.

Центральный защитник в юном возрасте числился в «Динамо Киев U-19». Также на профессиональном уровне Романчук представлял цвета чешской «Велке Беловицы» и венгерской «Деберецен II».