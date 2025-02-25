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Тоттенхэм
26.02.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
25 февраля 2025, 21:54 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:55
27
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву

25 февраля 2025, 21:54 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:55
27
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» после серии неудач выиграл три последних поединка в АПЛ. «Шпоры» по очереди обыграли «Брентфорд» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Ипсвич Таун» (4:1). Команда набрала 33 очка и перед стартом 27-го тура шла на 12 месте. Похоже «Тоттенхэму» в этом сезоне стоит забыть о планах попасть в Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» много забивает – 53 мяча. Это второй после «Ливерпуля» показатель в чемпионате. Дома команда тоже играет результативно – 28 забитых мячей.

Манчестер Сити

После поражения от «Арсенала» (1:5), Пепу Гвардиоле удалось настроить своих подопечных на битву с «Ньюкаслом». Ту встречу «Манчестер Сити» выиграл со счетом 4:0. Однако затем последовало поражение от «Ливерпуля» (0:2), которое многие восприняли как передачу чемпионских полномочий. В активе «Манчестер Сити» 44 очка. Столько же и у «Ньюкасла». Перед стартом тура «Манчестер Сити» шел на четвертом месте.

Личные встречи

Матч первого круга «Тоттенхэм» выиграл со счетом 4:0. Победили «шпоры» и в матче Кубка Английской лиги в октябре прошлого года (2:1).

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Тоттенхэм» в среднем забивает по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,85 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дэвис, Данзо, Порро, Мэддисон, Бентанкур, Бергвалль, Сон Хин Мин, Тель, Кулусевски.
  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аке, Хусанов, Льюис, Гюндоган, Нико Гонсалес, Мармуш, Фоден, Савио, Доку.

Прогноз

«Тоттенхэм» играет результативно. «Манчестер Сити» тоже умеет забивать. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
26 февраля 2025 -
21:30
Манчестер Сити
Тотал больше 3,5 1,81 Сделать ставку
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Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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