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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.02.2025 21:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 февраля 2025, 23:26 |
156
2

Все решил гол Холанда. Манчестер Сити победил в Лондоне Тоттенхэм

«Горожане» одолели соперника со счетом 1:0

26 февраля 2025, 23:26 |
156
2
Все решил гол Холанда. Манчестер Сити победил в Лондоне Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Манчестер Сити

В среду, 26 февраля, прошел матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Гости победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте гости вышли вперед. Эрлинг Холанд забил 20-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне. Команды больше голов в матче не забивали.

«Горожане» после этого матча поднялись в АПЛ четвертую строчку с 47 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 33 очка.

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 12.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дансо, Удоджи, Бентанкур, Тель, Грей, Бергвалль, Мэддисон, Джонсон, Одобер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес, Мармуш, Нунес, Ковачич, Савио, Холанд, Доку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
МС хватило тільки на 1й тайм,могли ще пару штук забити,а в 2 таймі Тотем проснувся,але їм не вдалось,який момент у Сона,а МС тільки захищався.
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Dysear
Я очікував більше голів, при тому що захист обох команд в цьому сезоні так і трещить по швам. Весь напад Сіті тримається на одному Холанді
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