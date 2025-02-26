Все решил гол Холанда. Манчестер Сити победил в Лондоне Тоттенхэм
«Горожане» одолели соперника со счетом 1:0
В среду, 26 февраля, прошел матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Гости победили со счетом 1:0.
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На 12-й минуте гости вышли вперед. Эрлинг Холанд забил 20-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне. Команды больше голов в матче не забивали.
«Горожане» после этого матча поднялись в АПЛ четвертую строчку с 47 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 33 очка.
АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 12.
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дансо, Удоджи, Бентанкур, Тель, Грей, Бергвалль, Мэддисон, Джонсон, Одобер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Хусанов, Диаш, Гвардиол, Гонсалес, Мармуш, Нунес, Ковачич, Савио, Холанд, Доку.
События матча
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