26.02.2025 21:30 – FT 0 : 1
Англия26 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:57
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Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты топ-матча АПЛ
26 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:57
1844
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В среду, 26 февраля, прошел матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Гости победили со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 12-й минуте гости вышли вперед. Эрлинг Холанд забил 20-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне.
АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 12.
Видеообзор ожидается позже
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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