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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.02.2025 21:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
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Англия
26 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:57
1844
0

Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты топ-матча АПЛ

26 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:57
1844
0
Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В среду, 26 февраля, прошел матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Гости победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте гости вышли вперед. Эрлинг Холанд забил 20-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне.

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 12.

Видеообзор ожидается позже

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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