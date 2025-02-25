26.02.2025 21:30 - : -
Англия25 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:31
83
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
25 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:31
83
0
В среду, 26 февраля, состоится перенесенный матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Тоттенхэм – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 01:25 1
Итальянский коуч дал несколько комментариев после разгромной победы в Серии А
Бокс | 25 февраля 2025, 13:13 0
Шакур Стивенсон заявил, что украинца может побить только Паркер
Футбол | 25.02.2025, 13:16
Футбол | 24.02.2025, 20:53
Футбол | 25.02.2025, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2025, 13:15 10
25.02.2025, 04:59 9
23.02.2025, 23:43 4
24.02.2025, 04:02 7
23.02.2025, 20:54 4
24.02.2025, 22:11 14
25.02.2025, 10:05 2
24.02.2025, 11:16 3