В среду, 26 февраля, состоится перенесенный матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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