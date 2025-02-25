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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.02.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:31
83
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

25 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:31
83
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Манчестер Сити

В среду, 26 февраля, состоится перенесенный матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Тоттенхэм – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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