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27 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:25
47
0

«Здесь всегда сложно». Гвардиола высказался о матче с Тоттенхэмом

«Манчестер Сити» оформил минимальную победу в 27-м туре АПЛ

27 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 27 февраля 2025, 02:25
47
0
«Здесь всегда сложно». Гвардиола высказался о матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола проанализировал минимальную победу над «Тоттенхэмом» в 27-м туре чемпионата Англии (1:0).

Решающий мяч в противостоянии забил норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Мы очень рады победе и трем очкам, которые нам были так нужны. Второй тайм был действительно открытым. А вот в первой тайме у нас было слишком много явных моментов и мы должны были их реализовать. Но в итоге мы не смогли этого сделать и мы знали, что во второй половине игры будет непросто. Ребята бились, ведь здесь всегда сложно.

Мы хорошо играли с вингерами – Савиньо и Доку были неповторимы. Джереми прямолинеен, он представляет угрозу в последней трети поля. Он сделал невероятную передачу, и когда игрок может вести мяч, он открывает пространство для других футболистов. Команда сегодня делала очень хорошие вещи. В целом мы провели прекрасную игру.

Отмененный гол? Я не увидел полной ситуации, но судья намного быстрее отменил гол, чем VAR, поэтому арбитр имеет высокую квалификацию.

В результате мы выиграли, так что это все не имеет значения, однако под конец игры у них был шанс сравнять счет», – сказал Гвардиола.

После поединка «Манчестер Сити» находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 47 баллов.

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Андрей Витренко Источник: Beinsports.com
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