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  4. Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Кубок Испании
Барселона
25.02.2025 22:30 – FT 4 : 4
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:56
2191
0

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

26 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:56
2191
0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
ФК Барселона. Стадион Олимпико

25 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 4:4.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 25 февраля

Барселона – Атлетико – 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.

ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.

ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.

ГОЛ! 3:2 Мартинес, 41 мин.

ГОЛ! 4:2 Левандовски, 74 мин.

ГОЛ! 4:3 Льоренте, 84 мин.

ГОЛ! 4:4 Серлот, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Кубарси (Барселона).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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