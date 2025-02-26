25 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 4:4.

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Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 25 февраля

Барселона – Атлетико – 4:4

Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.

ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.

ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.

ГОЛ! 3:2 Мартинес, 41 мин.

ГОЛ! 4:2 Левандовски, 74 мин.

ГОЛ! 4:3 Льоренте, 84 мин.

ГОЛ! 4:4 Серлот, 90+3 мин.