Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
25 февраля прошел первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Атлетико.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 4:4.
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Ответный поединок состоится 2 апреля в Мадриде на стадионе Метрополитано.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 25 февраля
Барселона – Атлетико – 4:4
Голы: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Гризманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 0:1 Альварес, 1 мин.
ГОЛ! 0:2 Гризманн, 6 мин.
ГОЛ! 1:2 Педри, 19 мин.
ГОЛ! 2:2 Кубарси, 21 мин.
ГОЛ! 3:2 Мартинес, 41 мин.
ГОЛ! 4:2 Левандовски, 74 мин.
ГОЛ! 4:3 Льоренте, 84 мин.
ГОЛ! 4:4 Серлот, 90+3 мин.
События матча
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