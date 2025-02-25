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Кубок Испании
Барселона
25.02.2025 22:30 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
25 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:43
109
1

Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка полуфинала Кубка Испании

25 февраля 2025, 19:42 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:43
109
1
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25-го лютого, состоится первый поединок полуфинала Кубка Испании, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Олимпийский стадион» им. Люиса Кумпаньша, начало в 22:30.

Команды Ханса-Дитера Флика и Диего Симеоне ведут борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге, но судьба распорядилась так, что им придется выяснять отношения еще и за шаг до финала Кубка Короля. В этом раунде уже будет две игры, поэтому стратегия на противостояние остается свободным выбором тренеров. Впрочем, у «Барселоны» уже есть повод взять реванш за досадное поражение в первом круге чемпионата на своем поле (1:2), тогда как до этого она четыре года не проигрывала «Атлетико».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
25 февраля 2025 -
22:30
Атлетико Мадрид
ТМ 2.5 2.55 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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