Во вторник, 25-го лютого, состоится первый поединок полуфинала Кубка Испании, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Олимпийский стадион» им. Люиса Кумпаньша, начало в 22:30.

Команды Ханса-Дитера Флика и Диего Симеоне ведут борьбу за чемпионский титул в Ла Лиге, но судьба распорядилась так, что им придется выяснять отношения еще и за шаг до финала Кубка Короля. В этом раунде уже будет две игры, поэтому стратегия на противостояние остается свободным выбором тренеров. Впрочем, у «Барселоны» уже есть повод взять реванш за досадное поражение в первом круге чемпионата на своем поле (1:2), тогда как до этого она четыре года не проигрывала «Атлетико».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.