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Испания
25 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:28
543
0

Вывеска дня. Известны стартовые составы на матч Барселона – Атлетико

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени

25 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:28
543
0
Вывеска дня. Известны стартовые составы на матч Барселона – Атлетико
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 25 февраля, пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Ответная встреча пройдет 2 апреля в Мадриде.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Атлетико»:

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Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Кубок Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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