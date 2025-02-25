Вывеска дня. Известны стартовые составы на матч Барселона – Атлетико

Во вторник, 25 февраля, пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Ответная встреча пройдет 2 апреля в Мадриде.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Атлетико»: