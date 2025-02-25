Испания25 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:28
543
0
Вывеска дня. Известны стартовые составы на матч Барселона – Атлетико
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени
25 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:28
543
0
Во вторник, 25 февраля, пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико».
Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Ответная встреча пройдет 2 апреля в Мадриде.
Стартовые составы на матч «Барселона» – «Атлетико»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 20:57 1
Украинки не без труда справились с соперницами
Футбол | 25 февраля 2025, 01:25 1
Итальянский коуч дал несколько комментариев после разгромной победы в Серии А
Футбол | 25.02.2025, 17:06
Футбол | 25.02.2025, 04:59
Футбол | 25.02.2025, 07:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2025, 18:40 13
24.02.2025, 11:16 3
24.02.2025, 22:11 14
24.02.2025, 21:14 1
23.02.2025, 20:29 2
24.02.2025, 01:18
23.02.2025, 22:25 5
23.02.2025, 20:54 4