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Испания
26 февраля 2025, 07:54 | Обновлено 26 февраля 2025, 07:55
412
0

ФЛИК: «У Атлетико фантастическая команда, но я разочарован результатом»

Главный тренер «Барселоны» похвалил своих подопечных

26 февраля 2025, 07:54 | Обновлено 26 февраля 2025, 07:55
412
0
ФЛИК: «У Атлетико фантастическая команда, но я разочарован результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после безумного матча своей команды в первом полуфинале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» (4:4).

«Я разочарован результатом, потому что, глядя на то, как мы играли после двух пропущенных голов… мы создали много моментов. В последние несколько минут мы пропустили слишком много мячей. У нас были шансы на победу. Надо говорить о пропущенных мячах. Надо исправлять ошибки. Команда очень молодая, есть куда развиваться.

Я расстроен, но доволен игрой. Соперник играл очень хорошо. Мы играли против хорошей, сильной команды. Мы доминировали в течение 80 минут. Я доволен. Думаю, болельщикам это понравилось. Нам нужно много работать, у нас очень молодая команда. Они забили нам четыре гола, и для нас это слишком много.

У «Атлетико» фантастическая команда. В последние несколько минут мы плохо защищались. Я не мог поверить в это, когда забил четвертый гол, и мы должны об этом говорить. Важно, чтобы команда была уверена. Мы должны быть в себе положительными.

Многие игроки выложились изо всех сил. Бальде, Кубарси, Фрэнки... они в хорошей форме и показывают лучшую версию, которую могут предложить. И Ламин. Он тоже в невероятной форме, и мы должны так продолжать. Если ты упорно тренируешься, ты показываешь это в матче. Если ты тренируешься на 70 процентов, ты не защищаешься на 100 процентов. Качество занятий очень хорошее. Я очень рад многим вещам. Я доволен на 95 процентов, но четыре гола – это слишком», – сказал Флик.

На нашем сайте доступен обзор безумного матча «Барселона» – «Атлетико».

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Ханс-Дитер Флик Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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