Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Первый полуфинал Кубка Испании оказался наслаждением для болельщиков
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч.
«Барселона» – «Атлетико» - 4:4
Голи: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 83, Серлот, 90+3
Предупреждения: Галан, 16, Хименес, 82, Барриос, 88, Серлот, 90+1
«Барселона»: Щесны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Фермин, 85), де Йонг – Рафинья (Гарсия, 85), Ольмо (Гави, 68), Ямал – Торрес (Левандовски, 68).
«Атлетико»: Муссо – Галан (Лино, 55), Ленгле, Хименес, Льоренте – Симеоне (Мандава, 55), Барриос, Де Пауль (Корреа, 68), Галлагер (Молина, 60) – Гризманн (Серлот, 68), Альварес.
Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).
Стадион: «Олимпийский стадион» им. Люиса Кумпаньша (Барселона, Испания).
Удары (в створ): 16 (9) – 10 (7)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 0 – 3.
БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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Марта в двух сетах проиграла Дарье Сэвилл в 1-м раунде мексиканского пятисотника
але Барса це тринда повна, просрати 2 голи перевагу в кінцівці це дуже моцно)
Ну, и замены в конце матча были неудачные, ослабили команду.
Ну, и фарт Атлетико никуда не девается.