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Кубок Испании
Барселона
25.02.2025 22:30 – FT 4 : 4
Атлетико Мадрид
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Испания
26 февраля 2025, 00:38 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:39
474
8

Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико

Первый полуфинал Кубка Испании оказался наслаждением для болельщиков

26 февраля 2025, 00:38 | Обновлено 26 февраля 2025, 00:39
474
8
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч.

«Барселона» – «Атлетико» - 4:4

Голи: Педри, 19, Кубарси, 21, Мартинес, 41, Левандовски, 74 – Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 83, Серлот, 90+3

Предупреждения: Галан, 16, Хименес, 82, Барриос, 88, Серлот, 90+1

«Барселона»: Щесны – Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри (Фермин, 85), де Йонг – Рафинья (Гарсия, 85), Ольмо (Гави, 68), Ямал – Торрес (Левандовски, 68).

«Атлетико»: Муссо – Галан (Лино, 55), Ленгле, Хименес, Льоренте – Симеоне (Мандава, 55), Барриос, Де Пауль (Корреа, 68), Галлагер (Молина, 60) – Гризманн (Серлот, 68), Альварес.

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Стадион: «Олимпийский стадион» им. Люиса Кумпаньша (Барселона, Испания).

Удары (в створ): 16 (9) – 10 (7)
Угловые: 8 – 3
Оффсайды: 0 – 3.

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Harun Bakircioğlu
Барса Ханси Флика скучать никому не даст. В этом сезоне одни блокбастеры.
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+4
Серж
День открытых дверей в Барсе
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+2
Saar
Ямал настільки переоцінений, це просто пздц...
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+2
Viktor Shuper
орний матч, захист обох тім був на перекурі 
але Барса це тринда повна, просрати 2 голи перевагу в кінцівці це дуже моцно)
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+1
Remark
Дир Очка Барселони дуже не надійна!
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+1
NATS
Флику нужно с психологией игроков поработать, чтоб футболисты играли в футбол с первой минуты по финальный свисток, а то не включились сразу в игру - пропустили 2 гола, выключились раньше времени - еще 2 гола.
Ну, и замены в конце матча были неудачные, ослабили команду.
Ну, и фарт Атлетико никуда не девается.
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0
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Samuel
Атлетико заслуговує на більше
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0
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