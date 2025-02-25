Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Сборная УКРАИНЫ
25 февраля 2025, 20:57 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:34
2517
9

Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию

Украинки не без труда справились с соперницами

25 февраля 2025, 20:57 | Обновлено 25 февраля 2025, 21:34
2517
9
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
УАФ

Женская сборная Украины провела второй матч в группе В4 Лиги наций. Соперником нашей команды стала Хорватия. «Сине-желтые» стартовали в турнире с гостевой победы над Албанией со счетом 2:1, а хорватки на своем поле уступили Чехии – 0:4.

Первая же атака украинок завершилась неприятностями для Хорватии. Сначала Калинина ударом из-за пределов штрафной заставила демонстрировать реакцию Бачич, а после навеса с углового и удара Овдийчук Котик сыграла на добивании, отправив мяч в ворота.

«Сине-желтые» владели преимуществом, пытаясь развить успех. Но и хорватки отвечали довольно острыми атаками. Так, Руделич ворвалась в угол нашей штрафной и пробила рядом с ближней штангой. Хороший момент для взятия ворот упустила Кравчук, которая неточным ударом замкнула прострел Химич.

Во втором тайме на поле долгое время шла равная игра и команды не обостряли ситуацию. Наконец, украинки сумели провести атаку, которая застала врасплох наших соперниц. После рикошета Калинина из центра штрафной со второй попытки отправила мяч точно в цель.

Через некоторое время хорватки отквитали один забитый мяч: Невркла ударом головой замкнула навес с углового. А затем счет едва не сравняла Лойна, после удара которой Келюшик перевела мяч в перекладину.

Концовка поединка стала довольно нервной для украинских болельщиков, но «сине-желтые» сумели удержать победный результат. В апреле сборная Украины проведет два матча с Чехией, которая также одержала две победы в группе В4 Лиги наций.

Лига наций. Группа В4.

Украина – Хорватия – 2:1

Голы: Котик (2), Калинина (61) – Невркла (69)

Предупреждения: Корсун (83) – Дулчич (18), Крзнарич (34)

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Корсун, Овдийчук (Гирин, 89), Химич, Петрик, Андрухив (Козлова, 46), Калинина (Семкив, 73), Кравчук (Глущенко, 81)

Хорватия: Бачич, Врачевич, Балог, Невркла, Чаневац (Микулица, 87), Слипчевич (Гуво, 74), Крзнарич, Йошчак, Маркович (Лойна, 61), Руделич, Дулчич

Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)

Стадион «Эльбасан-Арена» (Эльбасан, Албания)

УКРАИНА – ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Калинина удвоила преимущество сборной Украины против Хорватии
ВИДЕО. Женская сборная Украины выходит вперед на 2-й минуте
Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу женская сборная Хорватии по футболу Украина - Хорватия Лига наций по футболу среди женщин отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25 февраля 2025, 19:07 7
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира

Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»

925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
Футбол | 25 февраля 2025, 21:02 0
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду
925-й гол Роналду. Аль-Наср в гостях одолел Аль-Вахду

Легендарный португалец забил свой 925-й гол в карьере

«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Бокс | 25.02.2025, 13:13
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Баскетбол | 24.02.2025, 21:14
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Футбол | 25.02.2025, 01:52
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dysear
хороший рівень показує жіноча збірна, Албанію та Хорватію в перших двох турах обіграли. Якщо здобудять перемоги у наступних матчах проти Чехії то вихід з групи обезпечений
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Tea with milk
Ответить
0
LOVE_SLAV_SISTERS
Слава Україні!🇺🇦 Вітаємо!🎉🥳 Адріатичні🇭🇷 скелясті береги⛰️🌊🌊🌊 не встояли під переможною хвилею дівчат! 🇺🇦❤️ 😊
А наши сестрички❤️ кстати на днях обыграли 3-1 Таиланд🇹🇭 и 2-0 Индию🇮🇳.
Вновь показали всему миру, что наши славянские девушки наилучшие! ❤️❤️❤️😊
Ответить
-8
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 14
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 9
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 5
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем