Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию

Женская сборная Украины провела второй матч в группе В4 Лиги наций. Соперником нашей команды стала Хорватия. «Сине-желтые» стартовали в турнире с гостевой победы над Албанией со счетом 2:1, а хорватки на своем поле уступили Чехии – 0:4.

Первая же атака украинок завершилась неприятностями для Хорватии. Сначала Калинина ударом из-за пределов штрафной заставила демонстрировать реакцию Бачич, а после навеса с углового и удара Овдийчук Котик сыграла на добивании, отправив мяч в ворота.

«Сине-желтые» владели преимуществом, пытаясь развить успех. Но и хорватки отвечали довольно острыми атаками. Так, Руделич ворвалась в угол нашей штрафной и пробила рядом с ближней штангой. Хороший момент для взятия ворот упустила Кравчук, которая неточным ударом замкнула прострел Химич.

Во втором тайме на поле долгое время шла равная игра и команды не обостряли ситуацию. Наконец, украинки сумели провести атаку, которая застала врасплох наших соперниц. После рикошета Калинина из центра штрафной со второй попытки отправила мяч точно в цель.

Через некоторое время хорватки отквитали один забитый мяч: Невркла ударом головой замкнула навес с углового. А затем счет едва не сравняла Лойна, после удара которой Келюшик перевела мяч в перекладину.

Концовка поединка стала довольно нервной для украинских болельщиков, но «сине-желтые» сумели удержать победный результат. В апреле сборная Украины проведет два матча с Чехией, которая также одержала две победы в группе В4 Лиги наций.

Лига наций. Группа В4.

Украина – Хорватия – 2:1

Голы: Котик (2), Калинина (61) – Невркла (69)

Предупреждения: Корсун (83) – Дулчич (18), Крзнарич (34)

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Корсун, Овдийчук (Гирин, 89), Химич, Петрик, Андрухив (Козлова, 46), Калинина (Семкив, 73), Кравчук (Глущенко, 81)

Хорватия: Бачич, Врачевич, Балог, Невркла, Чаневац (Микулица, 87), Слипчевич (Гуво, 74), Крзнарич, Йошчак, Маркович (Лойна, 61), Руделич, Дулчич

Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)

Стадион «Эльбасан-Арена» (Эльбасан, Албания)

УКРАИНА – ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА