Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб

26-летний английский футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским «Реалом» по контракту.

Об этом сообщает издание Cadena Ser.

Источник отмечает, что Трент отказался подписывать новый контракт с «Ливерпулем» и дал устное согласие на сделку с мадридским клубом.

Мадридцы пытались подписать защитника еще в зимнее трансферное окно, но «Ливерпуль» отказался отпустить игрока за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что «мерсисайдцы» готовят летом подписание полузащитника РБ «Лейпциг».