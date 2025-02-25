Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Защитник «Ливерпуля» перейдет летом в «Реал»
26-летний английский футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским «Реалом» по контракту.
Об этом сообщает издание Cadena Ser.
Источник отмечает, что Трент отказался подписывать новый контракт с «Ливерпулем» и дал устное согласие на сделку с мадридским клубом.
Мадридцы пытались подписать защитника еще в зимнее трансферное окно, но «Ливерпуль» отказался отпустить игрока за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
Ранее стало известно, что «мерсисайдцы» готовят летом подписание полузащитника РБ «Лейпциг».
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