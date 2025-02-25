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Испания
25 февраля 2025, 21:16 |
1928
3

Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб

Защитник «Ливерпуля» перейдет летом в «Реал»

25 февраля 2025, 21:16 |
1928
3
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

26-летний английский футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским «Реалом» по контракту.

Об этом сообщает издание Cadena Ser.

Источник отмечает, что Трент отказался подписывать новый контракт с «Ливерпулем» и дал устное согласие на сделку с мадридским клубом.

Мадридцы пытались подписать защитника еще в зимнее трансферное окно, но «Ливерпуль» отказался отпустить игрока за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл в 26 матчах Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.

Ранее стало известно, что «мерсисайдцы» готовят летом подписание полузащитника РБ «Лейпциг».

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги свободный агент
Александр Сильченко Источник: Cadena Ser
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Fuz1982z
що в тому ванючому реалі медом намазано
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+1
Burevestnik
Салах, Арнольд...
кто еще уходит из Ливера ?
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-1
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