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  4. Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху
Англия
24 февраля 2025, 20:32 |
977
0

Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху

Хави Симонс привлекает внимание английского гранда

24 февраля 2025, 20:32 |
977
0
Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист, который этой зимой перешел в немецкий клуб из «ПСЖ», рассматривается руководством английского гранда как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года.

«РБ Лейпциг» будет готов вести переговоры по трансферу игрока, если получит предложение в размере от 80 до 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Хави Симонс провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Веб-потал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что европейский гранд нацелился на трансфер Салаха.

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Хави Симонс Мохамед Салах Ливерпуль РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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