Серьезный ценник. В Ливерпуле нашли звездную замену Салаху
Хави Симонс привлекает внимание английского гранда
Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 21-летний футболист, который этой зимой перешел в немецкий клуб из «ПСЖ», рассматривается руководством английского гранда как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом 2025 года.
«РБ Лейпциг» будет готов вести переговоры по трансферу игрока, если получит предложение в размере от 80 до 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Хави Симонс провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Веб-потал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что европейский гранд нацелился на трансфер Салаха.
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